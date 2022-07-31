Обучение пройдут юные танцоры из Монголии
В Бурятии открылась вторая смена международного Байкальского летнего балетного интенсива «Виват, талант – 2022». Его участниками вновь стали юные танцоры из Монголии, сообщили в Бурятском республиканском хореографическом колледже.
Как сообщили в министерстве культуры Бурятии, экспресс-обучение балету в Бурятском республиканском хореографическом колледже имени Сахьяновой и Абашеева пройдут 11 детей, в возрасте от 5 до 15 лет, а также их педагог из Монголии. Возглавляет зарубежную делегацию известная монгольская актриса театра и кино, директор театральной студии «Цоглог» госпожа Дамдинхуу Саранхуу.
В течение нескольких дней практические занятия со слушателями по хореографии, в том числе, ритмическому танцу и биомеханике, проведёт именитый педагог по классическому и народно-сценическому танцу Эржен Чернова, заслуженный работник культуры Бурятии, почётный профессор Тайваньского национального университета искусства «Арт».
Учебная программа интенсива также включает занятия по актёрскому мастерству, мастер-классы по которому даст артист-кукловод Алдар Хишектуев, режиссёр театров кукол «Ульгэр» и «Аянша». Он также известен как актёр плэйбэк-театра Улан-Удэ. Имеет опыт участия в международной летней театральной школе Союза театральных деятелей в Звенигороде и летней лаборатории фигуративного театра в Санкт-Петербурге.
В ближайшие дни запланирована встреча гостей республики с создателями популярного в Монголии мультфильма «Бадма и Чагдар» (0+) режиссёром Эрдэни Жалцановым и Янжиной Жалцановой.
Завершится интенсив 3 августа на Байкале, где участники экообразовательного тура из Монголии в течение нескольких дней проведут отдых на базе Бурятского хореографического колледжа.
Первый балетный интенсив прошёл с 26 июня по 3 июля. Торжественное открытие состоялось при участии монгольского космонавта Гуррагча и министра культуры Бурятии Соелмы Дагаевой.
В Бурятии открылась вторая смена балетного интенсива
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