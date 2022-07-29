В этот день также состоится благотворительный забег «Достигая цели!»
6 августа в 20:00 в Чите на площади имени В.И. Ленина состоится большой праздничный концерт (18+), посвящённый Дню железнодорожника. На нём выступят популярные группы «Burito» и «Чайф».
В этот же день, с утра на центральных площадях городов Чита, Борзя, Могоча в Забайкальском крае и Свободный в Амурской области железнодорожники одновременно выйдут на старты благотворительного забега «Достигая цели!» (6+). Собранные в ходе благотворительной акции средства пойдут на оказание медицинской помощи детям, сообщает пресс-служба ЗабЖД.
По информации пресс-службы ВСЖД, благотворительный забег «Достигая цели!» (6+) пройдёт 6 августа и в Иркутске. Забеги на 500 м и на 1520 м состоятся на иркутском стадионе «Локомотив». Забег на 5 км проводится только в онлайн-формате. Дистанцию необходимо преодолеть до 31 июля. Все денежные средства будут переданы на медицинскую реабилитацию детей.
«Чайф» и «Burito» поздравят Читу с Днём железнодорожника
Общество, Фото:
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