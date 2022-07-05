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На популярных озерах в Иволгинском районе Бурятии запретили купаться

На популярных озерах в Иволгинском районе Бурятии запретили купаться
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Вода там опасна для здоровья

Вода в трёх популярных у отдыхающих озерах Иволгинского района Бурятии не отвечает санитарным требованиям. Речь идёт о Карасином, Торме и Карьере (что находится в районе Истока).

- По результатам лабораторных исследований проб из озера Карасиное и Торма села Хурамша и озера Карьер села Сужа Иволгинского района, отобранных территориальным отделом управления Роспотребнадзора, качество воды не отвечает санитарным требованиям, - сообщает администрация района.

В водоёмах превышены микробиологические показатели. Вода не пригодна для купания, питья, отдыха и занятия спортом населения, водопоя скота.

- Уважаемые земляки! Использование воды из указанных водоёмов имеет потенциальную эпидемиологическую опасность возникновения массовых заболеваний среди населения района, - предостерегли в районной администрации.

Как сообщал «Байкал-Daily», также опасно купание в реке Селенга в Улан-Удэ. Здесь вода тоже не соответствует гигиеническим нормам. 
озеро купание

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