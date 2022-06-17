Специалисты провели мониторинг качества воды
Улан-удэнцам посоветовали не купаться в реке Селенга, так как вода не соответствует гигиеническим нормам.
Всего с начала мая в Бурятии было исследовано 180 проб воды из различных водоёмов на санитарно-химические, микробиологические, паразитологические и вирусологические показатели.
- По результатам исследований в 50,8% проб было установлено несоответствие по санитарно-химическим показателям, что связано с высоким природным содержанием железа. По микробиологическим показателям удельный вес несоответствующих гигиеническим нормативам проб составил 9,4%. Все превышения зарегистрированы в пробах воды, отобранных из реки Селенга в границах Улан-Удэ, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.
Отметим, отобранные пробы по паразитологическим и вирусологическим показателям соответствовали гигиеническим нормативам. Возбудители кишечных инфекций не обнаружены.
Специалисты предупреждают, что купание, занятия спортом и отдых на водоёмах, не отвечающих санитарным правилам, опасно для здоровья.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии в этом сезоне планируют открыть 11 пляжей. В Улан-Удэ будет только один - на протоке Степная на острове Комсомольский.
В реке Селенга в Улан-Удэ лучше не купаться
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