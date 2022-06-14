Такие хищные птицы частенько залетают в город
Хищная птица на глазах у изумлённых улан-удэнцев съела голубя. Фотографию птичьего ужина опубликовали в телеграм-канале телекомпании АТВ.
Автор снимка предположил, что это ястреб. Однако «Байкал-Daily» выяснил, что это степная пустельга. В Бурятии их довольно много обитает вдоль реки Селенги.
- Возможно, птица прилетела с пригородных территорий. Но в городе они часто бывают. В прошлом месяце я слышал, как около моего дома один охотился. Они издают характерные крики, - пояснил «Байкал-Daily» орнитолог-любитель.
Степная пустельга питается насекомыми, иногда поедает многоножек. Весной также употребляет в пищу мелких грызунов вроде степной пеструшки. То есть, птица бьёт не летающую, а наземную добычу. Вероятно, голодная пустельга напала на голубя, когда он сидел на асфальте.
В комментариях подписчики делятся впечатлениями об увиденном: «Голубя жалко, но ястреб красавец!», «И что тут такого, они давно у нас тут по городу летают», «Живодёр», «Это природа».
Также было много споров о том, какая это птица. Многие верно определили, что это точно не ястреб. Кто-то принялся шутить, что это ворон или сорока. Некоторым такие шуточки очень не понравились: «Семейство соколиных, да. Но это не сокол! И уж точно не ястреб».
На глазах у улан-удэнцев хищная птица полакомилась голубем
Общество, Фото:
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