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В Бурятии ищут подрядчика на строительство детсада в Наушках

В Бурятии ищут подрядчика на строительство детсада в Наушках
Общество,  Фото:УКС правительства Бурятии
Детсад смогут посещать 150 детей

В посёлке Наушки Кяхтинского района Бурятии построят детский сад. Он будет рассчитан на 150 мест, сообщили в управлении капстроительства (УКС) правительства Бурятии.

Детский сад будет состоять из трёх двухэтажных блоков с подвалом. На каждом этаже будут располагаться три детских группы по 25 человек каждая. Также в учреждении предусмотрены медицинский и процедурный кабинеты, пищеблок, кладовые, постирочная с гладильной комнатой, залы для физкультурных и музыкальных занятий.

- Здание детского сада будет строиться по типовому проекту, по этому проекту уже были построены сады в городе Кяхта, в сёлах Сосново-Озёрское и Нижний Саянтуй. Это у нас будет уже четвёртый такой детский сад. – рассказал министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.


На последние торги по строительству детского сада не подал заявку ни один подрядчик.

- Как появится подрядная организация, которая возьмётся за строительство детского сада, на этом пустыре сразу закипит работа, – сообщил главный инженер УКС Бурятии Вячеслав Семьинский.



строительство детские сады

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