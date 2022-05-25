В Бурятии ищут подрядчика на строительство детсада в Наушках









В посёлке Наушки Кяхтинского района Бурятии построят детский сад. Он будет рассчитан на 150 мест, сообщили в управлении капстроительства (УКС) правительства Бурятии.Детский сад будет состоять из трёх двухэтажных блоков с подвалом. На каждом этаже будут располагаться три детских группы по 25 человек каждая. Также в учреждении предусмотрены медицинский и процедурный кабинеты, пищеблок, кладовые, постирочная с гладильной комнатой, залы для физкультурных и музыкальных занятий.- Здание детского сада будет строиться по типовому проекту, по этому проекту уже были построены сады в городе Кяхта, в сёлах Сосново-Озёрское и Нижний Саянтуй. Это у нас будет уже четвёртый такой детский сад. – рассказал министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.На последние торги по строительству детского сада не подал заявку ни один подрядчик.- Как появится подрядная организация, которая возьмётся за строительство детского сада, на этом пустыре сразу закипит работа, – сообщил главный инженер УКС Бурятии Вячеслав Семьинский.