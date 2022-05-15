Двое жителей Иркутской области избили до смерти знакомого

Долгое время преступление оставалось нераскрытым



В Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении двоих 28-летних парней. Они обвиняются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть потерпевшего.



По версии следствия, в ночь с 24 на 25 сентября 2020 в деревне Ныгда Аларского района обвиняемые, поссорившись с потерпевшим, нанесли ему множественные удары по голове и телу, в результате чего наступила его смерть. После чего они избавились от тела мужчины, утопив его в реке.



Длительное время преступление оставалось нераскрытым, а сам потерпевший числился без вести пропавшим.



Причастность обвиняемых к преступлению была установлена в январе 2022 года.



- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в Аларский районный суд для рассмотрения по существу, - сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области.





