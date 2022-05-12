 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

12 мая

11 мая

Популярное

В Улан-Удэ проходит патриотический вокальный конкурс

В Улан-Удэ проходит патриотический вокальный конкурс
Общество,  Фото:pixabay.com
Заявки на участие принимаются до 25 мая

В Улан-Удэ объявлен III городской вокальный конкурс «Мелодии Великой Победы». Мероприятие проводится онлайн и посвящено 77-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В конкурсе принимают участие детские сады, общеобразовательные школы, учреждения дополнительного образования города. Также могут принять участие семейные группы.

В номинациях «соло», «ансамбль» и «семейный ансамбль» участвуют возрастные категории: 4-7 лет; 8-11 лет; 12-14 лет; 15-17 лет; 18 и старше; смешанные ансамбли. Участники могут исполнить известные песни военных лет, а также написанные позже и современных авторов, обработки народных песен, авторские сочинения и т.д.

Заявки на участие и конкурсные работы принимаются до 25 мая. Оглашение результатов состоится 31 мая, сообщает детский центр «Родник».

Информацию об участии и положение о конкурсе можно найти группе ДООЦ «Родник» в социальной сети «ВКонтакте».

Возрастное ограничение 0+
Улан-Удэ конкурс вокальный конкурс День Победы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ открылся кабинет целевого набора в медвузы
В Улан-Удэ открылся кабинет целевого набора в медвузы
Общество, 12.05.2022
Здесь можно подать заявки в медицинские образовательные учреждения страны
Чабан из Курумканского района Бурятии отметил 90-летие
Чабан из Курумканского района Бурятии отметил 90-летие
Общество, 12.05.2022
У юбиляра семь внуков и восемь правнуков
В Туве возводят 15-метровую статую Будды
В Туве возводят 15-метровую статую Будды
Общество, 12.05.2022
В настоящее время завершается её монтаж и установка
В Улан-Удэ установят мемориальную доску экс-ректору вуза
В Улан-Удэ установят мемориальную доску экс-ректору вуза
Общество, 12.05.2022
На здании спорткомплекса БГСХА появится мемориальная доска Александру Попову
Дартсмены Бурятии стали победителями забайкальского турнира
Дартсмены Бурятии стали победителями забайкальского турнира
Общество, 12.05.2022
Соревнования проходили в посёлке Агинское
Лига из Бурятии стала призёром конкурса «Россия – футбольная страна»
Лига из Бурятии стала призёром конкурса «Россия – футбольная страна»
Общество, 12.05.2022
Она была отмечена в номинации «Лучший проект в массовом футболе»
В Улан-Удэ срезали хороший асфальт, который не нуждался в замене
В Улан-Удэ срезали хороший асфальт, который не нуждался в замене
Общество, 12.05.2022
Ситуация с заменой качественного асфальта возмутила горожан
В Бурятии прошёл футбольный турнир «Дружба Народов»
В Бурятии прошёл футбольный турнир «Дружба Народов»
Общество, 12.05.2022
За кубок боролись юноши 2008-2009 годов рождения
В Бурятии вышили карту республики
В Бурятии вышили карту республики
Общество, 12.05.2022
Фрагмент будущей вышитой карты России отправился в Чувашию
В Бурятии чествуют «Семьи года – 2022»
В Бурятии чествуют «Семьи года – 2022»
Общество, 12.05.2022
Пять семей представят республику в финале всероссийского конкурса
Боксана из Бурятии принимает участие в чемпионате мира
Боксана из Бурятии принимает участие в чемпионате мира
Общество, 12.05.2022
Наталья Шадрина выступает за сборную Сербии
Усть-Ордынский борец выиграл всероссийский турнир «День Победы»
Усть-Ордынский борец выиграл всероссийский турнир «День Победы»
Общество, 12.05.2022
Константин Топшиноев стал лучшим в весовой категории до 70 килограммов
В Улан-Удэ стартует второй этап акции «Город без покрышек»
В Улан-Удэ стартует второй этап акции «Город без покрышек»
Общество, 12.05.2022
Старые шины отправят на вторичную переработку
В Бурятии на горячую линию по прививкам позвонили две тысячи человек
В Бурятии на горячую линию по прививкам позвонили две тысячи человек
Общество, 12.05.2022
Жители Бурятии чаще интересовались вакцинацией против COVID-19
На Ольхоне устанавливают аншлаги с QR-кодами
На Ольхоне устанавливают аншлаги с QR-кодами
Общество, 12.05.2022
Работы могут продлиться до месяца

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^