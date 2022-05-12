В Улан-Удэ проходит патриотический вокальный конкурс

Заявки на участие принимаются до 25 мая
В Улан-Удэ объявлен III городской вокальный конкурс «Мелодии Великой Победы». Мероприятие проводится онлайн и посвящено 77-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В конкурсе принимают участие детские сады, общеобразовательные школы, учреждения дополнительного образования города. Также могут принять участие семейные группы.
В номинациях «соло», «ансамбль» и «семейный ансамбль» участвуют возрастные категории: 4-7 лет; 8-11 лет; 12-14 лет; 15-17 лет; 18 и старше; смешанные ансамбли. Участники могут исполнить известные песни военных лет, а также написанные позже и современных авторов, обработки народных песен, авторские сочинения и т.д.
Заявки на участие и конкурсные работы принимаются до 25 мая. Оглашение результатов состоится 31 мая, сообщает детский центр «Родник».
Информацию об участии и положение о конкурсе можно найти группе ДООЦ «Родник» в социальной сети «ВКонтакте».
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