В соревнованиях приняла участие команда из Монголии
С 30 апреля по 1 мая в Бурятии прошёл республиканский турнир по футболу среди команд 2012-2013 годов рождения и 2014-2015 годов рождения. Соревнования проходили в Гусиноозёрске и были посвящены ветерану шахтёрского труда и основоположнику футбола в городе Василию Беднякову. В турнире приняли участие 16 команд из Бурятии и монгольская команда «Дэрэн» из Улан-Батора.
Среди футболистов 2012-2013 гг.р. первое место заняла команда СШОР города Гусиноозёрска, в финале обыгравшая гостей из Монголии со счётом 2:1. Лучшим игроком турнира был признан Евгений Б. Он был награждён специальным призом – сотовым телефоном.
Среди команд 2014-2015 гг.р. чемпионом турнира стала команда «Лара» из Улан-Удэ. Об этом сообщает пресс-служба администрации Селенгинского района.
В Гусиноозёрске завершился республиканский турнир по футболу
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