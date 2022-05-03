Жителям Могочи, Шилки и Читы покажут концертную программу
На станциях Забайкальской железной дороги встречают ретропоезд «Победа». Жители двух регионов, Забайкалья и Амурской области, станции которых посещает поезд, смогут посмотреть концерт творческих коллективов и военную технику, расположенную на платформах состава.
Во главе состава – паровоз серии «Л», включающий две платформы с военной техникой, платформу-сцену, вагон-теплушку и три пассажирских вагона. Поезд будет находиться в пути девять дней и пройдет 1775 километров. На каждой станции выступят артисты шоу-проекта «Вневременье» Читинского дворца культуры железнодорожников.
Расписание ретропоезда «Победа»:
3 мая, станция Сковородино: прибытие поезда в 18:20, начало концерта в 18:35;
4 мая, станция Ерофей Павлович: прибытие поезда в 16:18, начало концерта в 16:40;
5 мая, станция Могоча: прибытие поезда в 10:38, начало концерта в 11:00;
7 мая, станция Чернышевск: прибытие поезда в 09:45, начало концерта в 10:00;
7 мая, станция Шилка: прибытие поезда в 15:12, начало концерта в 15:30;
8 мая, станция Карымская (выступит ансамбль пограничного управления ФСБ России по Забайкалью): прибытие поезда в 14:00, начало концерта в 14:20;
9 мая, станция Чита-2: прибытие поезда, начало концерта в 14:00.
Отметим, что поезд уже побывал на станциях Благовещенск, Белогорск, Свободный, Шимановск и Магдагачи. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.
Возрастное ограничение 6+
В Забайкалье приедет ретропоезд «Победа»
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