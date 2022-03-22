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В Гусиноозёрске построят лыжероллерную трассу

В Гусиноозёрске построят лыжероллерную трассу
Общество,  Фото:pixabay.com
В летний период на ней смогут тренироваться биатлонисты и лыжники

Госэкспертиза Бурятии рассмотрела проектную документацию и выдала положительное заключение по объекту «Строительство дополнительного участка лыжероллерной трассы в г. Гусиноозёрск».

По проекту лыжероллерная трасса представляет собой дорожку с твёрдым покрытием, проложенную по пересечённой местности, с подъёмами и спусками, приспособленную для передвижения по ней на лыжероллерах. Трасса предназначена для подготовки биатлонистов и лыжников-гонщиков из спортивной школы олимпийского резерва Гусиноозёрска в летний период.

Лыжероллерная трасса состоит из четырёх участков с возможностью разбивки трассы на круги различной протяжённости в зависимости от формата и программы проводимых соревнований или тренировок. Общая протяжённость запроектированной лыжероллерной трассы составляет 900 м, ширина трассы – 4,0 м. Трасса имеет асфальтобетонное покрытие общей площадью 3600 кв. м.

Финансирование строительства предполагается из федерального (98%) и республиканского (2%) бюджетов, сообщает пресс-служба министерства строительства РБ.
Гусиноозерск Бурятия Селенгинский район строительство спортивные объекты спорт лыжный спорт

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