В Гусиноозёрске построят лыжероллерную трассу

В летний период на ней смогут тренироваться биатлонисты и лыжники



Госэкспертиза Бурятии рассмотрела проектную документацию и выдала положительное заключение по объекту «Строительство дополнительного участка лыжероллерной трассы в г. Гусиноозёрск».



По проекту лыжероллерная трасса представляет собой дорожку с твёрдым покрытием, проложенную по пересечённой местности, с подъёмами и спусками, приспособленную для передвижения по ней на лыжероллерах. Трасса предназначена для подготовки биатлонистов и лыжников-гонщиков из спортивной школы олимпийского резерва Гусиноозёрска в летний период.



Лыжероллерная трасса состоит из четырёх участков с возможностью разбивки трассы на круги различной протяжённости в зависимости от формата и программы проводимых соревнований или тренировок. Общая протяжённость запроектированной лыжероллерной трассы составляет 900 м, ширина трассы – 4,0 м. Трасса имеет асфальтобетонное покрытие общей площадью 3600 кв. м.



Финансирование строительства предполагается из федерального (98%) и республиканского (2%) бюджетов, сообщает пресс-служба министерства строительства РБ.

