Она расскажет о героизме и самоотверженности тружеников тыла
18 марта в Улан-Удэ начнёт работу выставка «Победа: день за днём», посвящённая 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Выставка в музее истории Бурятии имени М.Н.Хангалова отражает вклад жителей республики в Победу через личное участие в трудовых буднях тыла. Это участие прослеживается в конкретных судьбах простых тружеников.
- Большое значение в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. сыграл тыл. На плакатах войны можно было прочесть слова: «Тыл - фронту». В годы войны жители Бурятии сделали очень много, собирали тёплые вещи. Заводы помимо своей продукции выпускали и оружие, например, ЛВРЗ – миномёты, Авиазавод строил самолёты Ла-7 и т.д. На средства наших земляков были построены эскадрилья боевых самолётов «Социалистическая Бурят-Монголия», танковые колонны «Имени 25-летия РККА», «Молодой колхозник Бурят-Монголии». Собирались деньги для фонда обороны, - сообщает пресс-служба национального музея РБ.
На выставке посетители смогут узнать о работе ЛВРЗ, мясокомбината, о вкладе врачей и работников культуры и науки в Победу. Цель выставки состоит в том, чтобы рассказать и показать героизм и самоотверженность тружеников тыла.
В экспозиции будут представлены подлинные документы и фотографии, личные вещи участников войны и тыла, книги, письма и прочее.
Возрастное ограничение 6+
В Улан-Удэ откроется выставка «Победа: день за днём»
Общество, Фото:
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