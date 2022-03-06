Завершением акции станет тестирование по истории области
В Иркутской области пройдёт интерактивное обучение и тестирование жителей по истории региона. Проект реализуют в честь 85-летия области.
В рамках акции планируется создать короткие образовательные видеоуроки, которые станут основой образовательной платформы «#ИсторияOnline». Авторами видеолекций станут студенты и профессорско-преподавательский состав высших учебных заведений города, а также приглашённые эксперты по истории Иркутской области. Образовательная платформа будет содержать элементы интерактивного обучения, которое заключается в вариации сценариев проведения лекций, на которые пользователь может влиять дистанционно с помощью набора специальных действий.
Следующим этапом образовательного проекта станет интерактивное обучение «#ПослыИстории». Занятия пройдут в очном формате в 10 муниципальных образованиях Иркутской области, включая северные районы. «Послами Истории» станут студенты и профессорско-преподавательский состав высших учебных заведений города Иркутска. Завершением акции станет проведение тестирования по истории региона «#Тест38».
Информация о ходе реализации проекта будет публиковаться на официальных страницах акции в социальной сети Инстаграм. Проект завершится в сентябре 2022 года, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Жителей Иркутской области обучат истории региона
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