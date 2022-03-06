 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 марта

05 марта

04 марта

Популярное

Жителей Иркутской области обучат истории региона

Жителей Иркутской области обучат истории региона
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Завершением акции станет тестирование по истории области

В Иркутской области пройдёт интерактивное обучение и тестирование жителей по истории региона. Проект реализуют в честь 85-летия области.

В рамках акции планируется создать короткие образовательные видеоуроки, которые станут основой образовательной платформы «#ИсторияOnline». Авторами видеолекций станут студенты и профессорско-преподавательский состав высших учебных заведений города, а также приглашённые эксперты по истории Иркутской области. Образовательная платформа будет содержать элементы интерактивного обучения, которое заключается в вариации сценариев проведения лекций, на которые пользователь может влиять дистанционно с помощью набора специальных действий.

Следующим этапом образовательного проекта станет интерактивное обучение «#ПослыИстории». Занятия пройдут в очном формате в 10 муниципальных образованиях Иркутской области, включая северные районы. «Послами Истории» станут студенты и профессорско-преподавательский состав высших учебных заведений города Иркутска. Завершением акции станет проведение тестирования по истории региона «#Тест38».

Информация о ходе реализации проекта будет публиковаться на официальных страницах акции в социальной сети Инстаграм. Проект завершится в сентябре 2022 года, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Иркутская область история акция

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии в лобовом столкновении легковушек пострадала женщина
В Бурятии в лобовом столкновении легковушек пострадала женщина
Общество, 06.03.2022
Чтобы извлечь пострадавшую из салона машины, на место вызвали спасателей
Жителей Иркутской области обучат истории региона
Жителей Иркутской области обучат истории региона
Общество, 06.03.2022
Завершением акции станет тестирование по истории области
В Бурятии состоится фестиваль «Байкальская миля»
В Бурятии состоится фестиваль «Байкальская миля»
Общество, 06.03.2022
Торжественное открытие фестиваля скорости запланировано на 12 марта
В Бурятии соцучреждения выходят из режима «тотальной изоляции»
В Бурятии соцучреждения выходят из режима «тотальной изоляции»
Общество, 06.03.2022
Также возобновляется работа зала прилёта аэропорта «Байкал» для встречающих
Зенитчики совершили марш на полигон в Бурятии
Зенитчики совершили марш на полигон в Бурятии
Общество, 06.03.2022
В полевом выходе принимает участие до полутысячи военнослужащих
В Бурятии объявлен сбор средств на помощь беженцам
В Бурятии объявлен сбор средств на помощь беженцам
Общество, 06.03.2022
Кружечный сбор пройдёт во всех храмах епархии в ближайшие три воскресных дня
Призовой фонд фестиваля «Алтан Мундарга» в Бурятии составит около 2 млн
Призовой фонд фестиваля «Алтан Мундарга» в Бурятии составит около 2 млн
Общество, 06.03.2022
Ранее из-за коронавирусных ограничений мероприятие переносили четыре раза
Улан-Удэ примет первенство Бурятии по боксу
Улан-Удэ примет первенство Бурятии по боксу
Общество, 06.03.2022
Открытие соревнований состоится 7 марта
В Бурятии ожидается небольшой снег
В Бурятии ожидается небольшой снег
Общество, 06.03.2022
В Улан-Удэ днём плюсовая температура 
В Улан-Удэ открылась детская художественная выставка
В Улан-Удэ открылась детская художественная выставка
Общество, 05.03.2022
В центре «Залуу» представлены работы учащихся детской художественной школы
Музеи Бурятии проведут бесплатные экскурсии
Музеи Бурятии проведут бесплатные экскурсии
Общество, 05.03.2022
Мероприятия пройдут в рамках всероссийской акции «Культурные выходные»
Стало известно летнее расписание авиарейса Улан-Удэ – Хужир
Стало известно летнее расписание авиарейса Улан-Удэ – Хужир
Общество, 05.03.2022
В июле-августе полёты будут выполняться четыре раза в неделю

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^