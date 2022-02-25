В Бурятии через суд ликвидируют свалку

Свалка находится на площади 20 гектаров



Как выяснила прокурорская проверка, в посёлка городского типа Онохой на земельном участке площадью 20 га расположена несанкционированная свалка твёрдых коммунальных отходов. Земельный участок, в границах которого находится свалка, принадлежит на праве собственности администрации Заиграевского района Бурятии. В нарушение закона орган местного самоуправления не принял меры по ликвидации свалки отходов.



- В связи с этим прокурор района направил в суд исковое заявление к районной администрации о ликвидации свалки твёрдых коммунальных отходов в течение шести месяцев со дня вступления решения суда в законную силу, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Заиграевский районный суд требования прокурора удовлетворил. Решение суда не вступило в законную силу.

