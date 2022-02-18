В Бурятии социальное такси перевезло более двух тысяч человек

В 2020 году автопарк пополнился двумя новыми автомобилями



В Улан-Удэ с 2007 года на базе специализированного жилого дома для инвалидов-колясочников имени Эржены Будаевой функционирует служба «Социальное такси».



Такси обслуживает инвалидов I и II группы с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и по зрению, включая детей-инвалидов.



Услугами также пользуются пожилые граждане, получающие соцобслуживание на дому и проживающие в радиусе 80 км от границ Улан-Удэ - в Иволгинском, Тарбагатайском, Заиграевском и Прибайкальском районах.



Жительница бурятской столицы Оксана регулярно пользуется услугами социального такси.



- Обычное такси для меня не подходит, а вот социальное - в самый раз. Подъёмники, которые есть у транспорта - очень удобны для людей с проблемами здоровья. Я, как руководитель вокального ансамбля «Сибиряночка» посёлка Аэропорт, часто передвигаюсь по городу, также выезжаем с коллективом на гастроли в дома-интернаты, на озеро Байкал. В службе прекрасные водители – всегда помогут при посадке-выгрузке. Инвалидов по зрению они забирают от двери квартиры и сопровождают после поездки обратно. Мы благодарны водителям Сергею Соловьеву, Санжажапу Шарапдоржиеву, Юрию Перевалову. А диспетчер Ольга Петровна Ульветова всегда находит возможность отрегулировать наши заявки, - поделилась Оксана.



Как сообщили в минсоцзащиты Бурятии, в прошлом году услугами социального такси воспользовались больше 2 200 человек к ограниченными возможностями здоровья.



Служба предоставляет возможность инвалидам-колясочникам и инвалидам по зрению посетить учреждения здравоохранения и медико-социальной экспертизы, органы госвласти и местного самоуправления, нотариальные конторы, выставочные залы, театры, музеи, кинотеатры, спортзалы, стадионы и иные социально значимые объекты.



Кроме того, инвалиды могут выехать в нейрохирургическое отделение спинномозговой травмы республиканской клинической больницы в посёлок Ильинка и санаторно-курортное учреждение «Байкалкурорт» в селе Горячинск Прибайкальского района.



В 2020 году автопарк службы «Социальное такси» пополнился двумя новыми автомобилями «Газель-Некст», оснащенными электроподъемниками для транспортировки инвалидов-колясочников. На эти цели было выделено 3,5 миллиона рублей.



Социальное такси принимает заявки по телефону 8(3012) 46-02-46 с 8:00 до 17:00.

