В Забайкалье ввели запрет на мероприятия для детей

В крае введены новые ограничения
Новые ограничения ввели в Забайкальском крае в связи с резким ростом заболеваемости COVID-19. Массовые мероприятия для детей приостановлены до 1 марта.
- «На территории Забайкальского края с 31 января по 1 марта включительно приостановлено проведение физкультурных, зрелищных, досуговых, развлекательных, публичных и иных мероприятий, в том числе в организациях независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, у индивидуальных предпринимателей, в том числе на открытом воздухе, с участием лиц, не достигших 18 лет, за исключением проведения мероприятий в дистанционном режиме, - говорится в постановлении.
Образовательным организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность, с 31 января необходимо ежедневно контролировать выявление по классам, группам в течение учебного дня обучающихся и работников с признаками ОРВИ, а также имеющих контакты с инфекционными больными. Ученики и учителя, которые находились в контакте с больными COVID-19, должны соблюдать режим изоляции.
Необходимо отстранять учеников от занятий и работников от нахождения на рабочем месте с повышенной температурой и признаками ОРВИ, а также в случае наличия сведений о контактах с инфекционными больными.
В классах, группах, в которых зарегистрирован один и более случай заболевания ОРВИ, в том числе COVID-19, должен быть организован учебный процесс с использованием дистанционных образовательных технологий.
Проведение спортивных, культурных и иных мероприятий с объединением обучающихся различных классов, групп не допускается.
Работников, не прошедших вакцинацию или повторную вакцинацию через шесть месяцев после перенесённого заболевания или предыдущей вакцинации против новой коронавирусной инфекции, а также имеющих медицинский отвод, необходимо перевести на дистанционную работу.
Сотрудников, которые не прошли вакцинацию от COVID-19, за исключением случаев наличия медицинского отвода, будут отстранять от работы. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
В Забайкалье ввели запрет на мероприятия для детей
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мероприятия посвящены юбилею артистов
Оба сына у неё родились 16 января
Школьники республики полностью переходят на дистанционное обучение
Выплату за февраль граждане получат в первых числах марта
В крае введены новые ограничения
Он появился в Усольском районе у села Мальта
Меры приняты в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в республике
«Байкал-Dailу» представляет список мест, где можно поставить вакцину от коронавируса
Приостановлено проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях и на открытом воздухе
До золотой медали ему не хватило одного балла
Мероприятие проведут в начале весны
Краснокнижных горных козлов редко удаётся заснять
В ФСК уже организовали пространство для разделения потоков посетителей
Фильм зрители увидят уже совсем скоро
Жителям Бурятии объяснили, как не пропустить важный ритуал в Сагаалган