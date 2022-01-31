В Забайкалье ввели запрет на мероприятия для детей

В крае введены новые ограничения



Новые ограничения ввели в Забайкальском крае в связи с резким ростом заболеваемости COVID-19. Массовые мероприятия для детей приостановлены до 1 марта.



- «На территории Забайкальского края с 31 января по 1 марта включительно приостановлено проведение физкультурных, зрелищных, досуговых, развлекательных, публичных и иных мероприятий, в том числе в организациях независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, у индивидуальных предпринимателей, в том числе на открытом воздухе, с участием лиц, не достигших 18 лет, за исключением проведения мероприятий в дистанционном режиме, - говорится в постановлении.



Образовательным организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность, с 31 января необходимо ежедневно контролировать выявление по классам, группам в течение учебного дня обучающихся и работников с признаками ОРВИ, а также имеющих контакты с инфекционными больными. Ученики и учителя, которые находились в контакте с больными COVID-19, должны соблюдать режим изоляции.



Необходимо отстранять учеников от занятий и работников от нахождения на рабочем месте с повышенной температурой и признаками ОРВИ, а также в случае наличия сведений о контактах с инфекционными больными.



В классах, группах, в которых зарегистрирован один и более случай заболевания ОРВИ, в том числе COVID-19, должен быть организован учебный процесс с использованием дистанционных образовательных технологий.



Проведение спортивных, культурных и иных мероприятий с объединением обучающихся различных классов, групп не допускается.



Работников, не прошедших вакцинацию или повторную вакцинацию через шесть месяцев после перенесённого заболевания или предыдущей вакцинации против новой коронавирусной инфекции, а также имеющих медицинский отвод, необходимо перевести на дистанционную работу.



Сотрудников, которые не прошли вакцинацию от COVID-19, за исключением случаев наличия медицинского отвода, будут отстранять от работы. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.



