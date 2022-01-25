Теннисист из Бурятии взял «бронзу» чемпионата ЦФО

Он выступал за Московскую область



23 января завершился чемпионат Центрального федерального округа по настольному теннису. Соревнования проходили в Воронеже на протяжении семи дней.



В составе мужской сборной Московской области выступил спортсмен из Бурятии Батор Раднаев. Он стал победителем командного первенства. В одиночном разряде у мужчин Батор завоевал бронзовую медаль, получив допуск в финальную часть чемпионата России, сообщает группа «Настольный теннис Бурятии».



Путёвки на чемпионат страны получили восемь сильнейших среди мужчин и пять - среди женщин.

