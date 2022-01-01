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Заболеваемость коронавирусом в Бурятии продолжает снижаться

Заболеваемость коронавирусом в Бурятии продолжает снижаться
Общество,  Фото:pixabay.com
Более 1800 человек находятся на амбулаторном лечении

В Бурятии продолжается падение заболеваемости COVID-19. По данным управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки выявили 158 заражённых. Это на одного человека меньше, чем днём ранее.

Так, если в последний день 2021 года коронавирус обнаружили у 159 человек, позавчера их было 161, до этого 169, 175, 181, 187 и 191.

Общее число случаев заражений коронавирусом за всё время в Бурятии достигло 76552. Из них 46% (35353) приходится на жителей Улан-Удэ.

Выздоровели за всё время от ковида 71274 жителя. В том числе накануне вылечились 266 пациентов.

Умерли за минувшие сутки семь больных COVID-19. О них известно, что шестеро было старше 65 лет (точный возраст умерших не раскрывается). Отметим, позавчера было шесть летальных исходов. Таким образом с начала пандемии в Бурятии умерли от коронавируса 2437 человек.

В стационарах республики сегодня получают лечение 960 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. В отделениях реанимации находятся 132 больных. Из них 89 человек старше 65 лет. На ИВЛ – 73 пациента.

В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1358 коек: занято – 960, свободно – 398 коек. Занятость коечного фонда составляет 70,7%.

Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1881 человек.

В Бурятии завершили первичную вакцинацию от коронавируса 442071 человек. Повторную вакцинацию начали 81112 жителей.
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