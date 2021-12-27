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Заболеваемость COVID-19 в Бурятии продолжает снижаться

Заболеваемость COVID-19 в Бурятии продолжает снижаться
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Более двух тысяч человек находятся на амбулаторном лечении

В Бурятии продолжается падение заболеваемости COVID-19. По данным управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки выявили 181 заражённого. Это на шесть меньше, чем днём ранее.

Так, если вчера ковид обнаружили у 181 человека, позавчера их было 187, до этого 191, 195, 201, 203, 207, 212, 219, 224, 228, 231.

Общее число случаев заражений коронавирусом за всё время в Бурятии достигло 75 730. Из них 46% (34 968) приходится на жителей Улан-Удэ.

Выздоровели за всё время от ковида 70 064 жителей. В том числе накануне вылечились 156 пациентов.

Умерли за минувшие сутки семь больных COVID-19. О них известно, что шестеро было старше 65 лет (точный возраст умерших не раскрывается). Отметим, позавчера было девять летальных исходов.

С начала пандемии в Бурятии умерли от коронавируса 2392 человека.

В стационарах республики сегодня получают лечение 1154 пациента с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё (+14 за сутки).

В отделениях реанимации находятся 132 больных (на одного больше, чем днём ранее). Из них 85 человек старше 65 лет. На ИВЛ – 62 пациента.

В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1527 коек: занято – 1154, свободно – 373 койки. Занятость коечного фонда составляет 75,6%.

Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 2120 человек.

Число контактных лиц на сегодня – 10 417 человек.

В Бурятии завершили первичную вакцинацию от коронавируса 437 405 человек. Повторную вакцинацию начали 78 220 жителей.

Как сообщал «Байкал-Daily», руководитель управления Роспотребнадзора по Бурятии, главный государственный санитарный врач Сергей Ханхареев обратился к жителям в преддверии Нового года. Он призвал встретить праздник в узком семейном кругу.
коронавирус профилактика

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