К жителям обратился главный санврач Бурятии Сергей Ханхареев
Руководитель управления Роспотребнадзора по Бурятии, главный государственный санитарный врач Сергей Ханхареев обратился к жителям в преддверии Нового года.
- Уважаемые земляки! Приближается Новый год и Рождество, впереди у нас продолжительные выходные. И чтобы хорошо встретить эти праздники, нам всем нужно очень бережно отнестись к своему здоровью и здоровью своих близких. Ведь это сейчас самое главное, - подчеркнул он.
Ханхареев добавил, что понимает, как в праздники хочется хорошо отдохнуть и отвлечься.
- Но выходные, в первую очередь, должны быть безопасными. Поэтому я хочу обратиться ко всем землякам - сейчас нам лучше минимизировать мероприятия в закрытых помещениях, по возможности не планировать путешествия в другие страны. К тому же, актуальным остается и соблюдение всех мер профилактики: ношение защитных масок, обработка рук антисептиками и соблюдение дистанции, - призвал главный санврач Бурятии.
Наступающий 2022 год лучше встретить в узком семейном кругу, добавил Ханхареев.
- Не нужно подвергать риску себя и своих близких. А защититься от COVID-19 на сегодняшний день можно только с помощью вакцинации. Поэтому кто еще не привит, необходимо срочно вакцинироваться. Не стоит рисковать – сейчас важно максимально защитить себя и окружающих, и встретить эти праздники с радостью. Всем доброго здоровья! – заключил он.
Жителей Бурятии просят встретить Новый год в узком кругу
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