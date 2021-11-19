В Бурятии осуждённые соревновались в конкурсе сочинений

Мероприятие состоялось в честь 200-летия со дня рождения Фёдора Достоевского



В Бурятии состоялся конкурс сочинений среди осуждённых на тему «Духовно-нравственный потенциал русской литературы». Конкурс посвятили 200-летию со дня рождения писателя Фёдора Достоевского, сообщили в УФСИН по Бурятии.



Участникам конкурса дали полную свободу выбора стиля и жанра сочинения.



Участие приняли осуждённые, получающие среднее общее образование в вечерних школах при исправительных колониях №№ 1, 2, 7, 8, колонии-поселении №3 и лечебно-исправительном учреждении №5.



Победителей наградили грамотами и сертификатами.

