Мероприятие состоялось в честь 200-летия со дня рождения Фёдора Достоевского
В Бурятии состоялся конкурс сочинений среди осуждённых на тему «Духовно-нравственный потенциал русской литературы». Конкурс посвятили 200-летию со дня рождения писателя Фёдора Достоевского, сообщили в УФСИН по Бурятии.
Участникам конкурса дали полную свободу выбора стиля и жанра сочинения.
Участие приняли осуждённые, получающие среднее общее образование в вечерних школах при исправительных колониях №№ 1, 2, 7, 8, колонии-поселении №3 и лечебно-исправительном учреждении №5.
Победителей наградили грамотами и сертификатами.
В Бурятии осуждённые соревновались в конкурсе сочинений
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