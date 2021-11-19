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В Бурятии осуждённые соревновались в конкурсе сочинений

В Бурятии осуждённые соревновались в конкурсе сочинений
Общество,  Фото:pixabay.com
Мероприятие состоялось в честь 200-летия со дня рождения Фёдора Достоевского

В Бурятии состоялся конкурс сочинений среди осуждённых на тему «Духовно-нравственный потенциал русской литературы». Конкурс посвятили 200-летию со дня рождения писателя Фёдора Достоевского, сообщили в УФСИН по Бурятии.

Участникам конкурса дали полную свободу выбора стиля и жанра сочинения.

Участие приняли осуждённые, получающие среднее общее образование в вечерних школах при исправительных колониях №№ 1, 2, 7, 8, колонии-поселении №3 и лечебно-исправительном учреждении №5.

Победителей наградили грамотами и сертификатами.
осужденные сочинения

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