В конференции примут участие учёные России, Монголии и Китая
Научно-практическая конференция «Международный бурятский фестиваль «Алтаргана», история и современность» состоится 24 ноября на площадке Zoom. Участники конференции будут работать по шести тематическим секциям и общей пленарной части.
В рамках подготовки и проведения мероприятия прошёл организационный комитет.
- На адрес организаторов продолжают поступать заявки на участие, сегодня зарегистрировано больше 100 научных и исследовательских работ от участников с республики Монголия, КНР, Иркутской области, Забайкальского края и Бурятии, – рассказал руководитель администрации Агинского Бурятского округа Буянто Батомункуев.
Главная цель конференции – провести обсуждение и научный диалог между учёными – специалистами российских регионов и стран участников: Монголии и КНР.
Напомним, что конференция пройдёт в рамках международного всебурятского фестиваля «Алтаргана». Мероприятие состоится в Агинском Бурятском округе и будет организовано в онлайн-режиме, сообщает пресс-служба администрации округа.
В Аге первое мероприятие «Алтарганы» проведут в онлайн режиме
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