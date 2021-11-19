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В Аге первое мероприятие «Алтарганы» проведут в онлайн режиме

В Аге первое мероприятие «Алтарганы» проведут в онлайн режиме
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В конференции примут участие учёные России, Монголии и Китая

Научно-практическая конференция «Международный бурятский фестиваль «Алтаргана», история и современность» состоится 24 ноября на площадке Zoom. Участники конференции будут работать по шести тематическим секциям и общей пленарной части.

В рамках подготовки и проведения мероприятия прошёл организационный комитет.

- На адрес организаторов продолжают поступать заявки на участие, сегодня зарегистрировано больше 100 научных и исследовательских работ от участников с республики Монголия, КНР, Иркутской области, Забайкальского края и Бурятии, – рассказал руководитель администрации Агинского Бурятского округа Буянто Батомункуев.

Главная цель конференции – провести обсуждение и научный диалог между учёными – специалистами российских регионов и стран участников: Монголии и КНР.

Напомним, что конференция пройдёт в рамках международного всебурятского фестиваля «Алтаргана». Мероприятие состоится в Агинском Бурятском округе и будет организовано в онлайн-режиме, сообщает пресс-служба администрации округа.
Алтаргана Агинский Бурятский округ конференция фестиваль

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