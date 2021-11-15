В Бурятии назвали сроки, когда озвучат итоги переписи

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Перепись завершилась в воскресенье



В России завершилась всероссийская перепись населения. Она проходила с 15 октября по 14 ноября.



Сейчас Бурятстат ведёт приемку планшетов переписчиков. После вся информация с планшетов будет загружена в автоматизированную систему всероссийской переписи населения. «В дальнейшем предстоит большая работа по обработке материалов: верификация и кодирование ответов на вопросы, будет проведён логический контроль данных переписи», - сообщили в Бурятстате.



Предварительные итоги всероссийской переписи населения будут подведены в апреле 2022 года, окончательные – до конца 2022 года.

