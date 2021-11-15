Перепись завершилась в воскресенье
В России завершилась всероссийская перепись населения. Она проходила с 15 октября по 14 ноября.
Сейчас Бурятстат ведёт приемку планшетов переписчиков. После вся информация с планшетов будет загружена в автоматизированную систему всероссийской переписи населения. «В дальнейшем предстоит большая работа по обработке материалов: верификация и кодирование ответов на вопросы, будет проведён логический контроль данных переписи», - сообщили в Бурятстате.
Предварительные итоги всероссийской переписи населения будут подведены в апреле 2022 года, окончательные – до конца 2022 года.
В Бурятии назвали сроки, когда озвучат итоги переписи
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