За последние сутки коронавирус выявили у 219 человек
По данным управления Роспотребнадзора, на утро 13 ноября в Бурятии зарегистрировано 65767 больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 47% (30824) приходится на жителей Улан-Удэ.
Прирост количества больных за сутки продолжается и достиг 219 человек. Днём ранее их было 215, до этого было 207, 206 и 205 соответственно. Из выявленных за прошедшие сутки больных – 179 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям. Число контактных лиц достигло 13201 человек.
По данным министерства здравоохранения Бурятии в республике всего выздоровели от COVID-19 – 58525 человек, в том числе 315 за последние сутки.
За сутки от коронавируса скончались 5 человек, из них четверо были в возрасте старше 65 лет. Всего в Бурятии по причине COVID-19 было зафиксировано 2062 летальных исхода.
В стационарах региона получают лечение 1229 пациентов с коронавирусом и подозрением на него, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 956. В отделениях реанимации находится 118 пациентов (из них старше 65 лет – 71 человек), на ИВЛ – 78 пациентов (из них старше 65 лет – 49 человек), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 58 человек. Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 4071 человек.
В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1504 койки: занято – 1229, свободно – 275 коек. Занятость коечного фонда составляет 81,7%.
Всего в республику поступили 506572 единиц первого компонента вакцины от коронавирусной инфекции и 434180 единиц второго. Первым компонентом привито 444757 человек. Завершили вакцинацию 315611 человек.
В Бурятии продолжает расти заболеваемость COVID-19
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