Обладатели первых мест получат сертификат на фотосессию в историческом костюме
В Бурятии объявлен конкурс старинных фотографий «Моя семья. Мои традиции». В нём могут принять участие все желающие. Самые интересные фотографии, предоставленные участниками, будут презентованы в онлайн-галерее портретов городских, сельских жителей и старинных фотографий, снятых не позднее 1950 года.
– Многие семьи трепетно берегут старые фотографии. Ведь каждая фотография хранит свою историю, историю семьи, события, местности. Особенно ценны для каждого рассказы, связанные с фотографиями. Через них можно воссоздать и историю того времени, страны, наше историческое наследие. Будем рады, если жители поделятся своими архивами и через фотографии мы покажем ту эпоху, попытаемся воссоздать дух времени, – отметили организаторы конкурса.
Конкурс проводится по номинациям: «Портрет», «Историческое фото», «Хранитель старинного фото», «История о фото». Заявки и электронные копии фотографий в хорошем качестве принимаются до 15 ноября на почту: rcnt_info@mail.ru.
В социальной сети «Инстаграм» на аккаунте республиканского центра народного творчества состоится народное голосование за приз зрительских симпатий. Итоги конкурса оргкомитет опубликует в декабре на сайте байкалфолк.рф. Также оргкомитет планирует создать анимационный ролик с участием интересных и значимых исторических фотографий, сообщает пресс-служба РЦНТ.
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В Бурятии стартовал конкурс старинных фотографий
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