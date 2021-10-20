В Бурятии пройдёт турнир по ловле на мормышку со льда

Соревнования проведут на озере Торма



20 ноября в Бурятии состоится республиканский турнир федерации рыболовного спорта по ловле рыбы на мормышку со льда «Торминский гигант». Соревнования пройдут с 8:00 в Иволгинском районе на озере Торма.



Турнир проводится в личном и командном зачётах. Состав команды – 3 человека. Допускается участие в соревновании в личном зачёте. Возраст спортсменов – не моложе 16 лет. Турнир является рейтинговым и проводится для формирования сборной на 2022 год.



Спортсменам разрешается пользоваться одной удочкой, оснащённой одной мормышкой. Участник также может иметь несколько ледобуров, но во время соревнования у спортсмена может находиться только один.



Спортсмены и команды, занявшие призовые места, а также рыболов, поймавший самую большую рыбу, награждаются грамотами, медалями, призами и денежным вознаграждением. Об этом сообщает федерация рыболовного спорта РБ.



Возрастное ограничение 16+

