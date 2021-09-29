Первенство проходило среди воспитанников спортшкол 2007 года рождения
Детская футбольная команда «Чита-2007» стала победителем финала первенства Сибирского федерального округа и Дальневосточного федерального округа в рамках всероссийских соревнований среди спортивных школ по футболу сезона 2021/2022 года среди команд юношей 2007 года рождения. Турнир проходил в столице Забайкалья с 23 по 30 сентября.
- Победив в первых трёх играх, наша команда досрочно завоевала золото независимо от результатов в дальнейших двух турах. Работа парней оправдывает мои ожидания на все сто процентов! В этом году они уже второй раз подтверждают своё звание чемпионов Сибири. По игре, конечно же, ещё есть куда стремиться. Однако без поражений не бывает побед, на то он и спорт – футбол. Выделить кого-то из парней сложно, ведь это командный вид спорта, где один футболист ничего не может сделать. Конечно, все видят ребят, которые являются лидерами на поле, но без остальных игроков не может быть результата, поэтому я выделил бы всю команду. Молодцы! Показали характер! И мы снова чемпионы, – заявил тренер «Читы-2007» Андрей Крейсманн.
Футбольная команда «Чита-2007» поочерёдно обыграла «Новосибирск» (3:2), «Енисей» (2:0) и «Динамо-Барнаул» (2:0). Тем самым до конца турнира юные «быки» досрочно обеспечили себе золотые медали. В последнем, уже ничего не решающем матче, читинцы минимально уступили «Байкалу» – 0:1. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.
Футболисты «Читы-2007» защитили титул чемпионов СФО и ДФО
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