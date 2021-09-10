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Бурятия участвует в IV Форуме социальных инноваций регионов

Бурятия участвует в IV Форуме социальных инноваций регионов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Министр соцзащиты населения республики обменивается опытом с коллегами

IV Форум социальных инноваций регионов посетила представитель Бурятии, министр социальной защиты населения республики Татьяна Быкова. Ей удалось пообщаться с коллегами и обсудить актуальные задачи.

По словам министра, идёт качественный переход на новые технологии. «Инновационные подходы — это правильно сказано. Если год назад мы не знали о многих информационных системах, возможностях цифровизации в здравоохранении и социальной защите, то сегодня это активно внедряется», — дала комментарий «Байкал-Dailу» Татьяна Быкова.

Министр также отметила, что жители страны уже ощущают на себе инновационные подходы. Например, отсутствие необходимости стоять в очередях или возможность получить многие социальные выплаты только по одному заявлению в онлайн-формате, либо вовсе без него.

- Как совершенно верно заметила Валентина Ивановна Матвиенко, работа форума определяет новое качество жизни. Мы сейчас работаем по проактивному начислению пособий и выплат, — добавила Татьяна Быкова.

Об оказании государственной поддержки с помощью новых цифровых решений рассказала и председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко: «Сегодня мы много говорили о цифре и современном проактивном формате получения социальных услуг. Принципиально важно то, что не гражданин идет за услугой, а услуга его находит. Мы с коллегами активно работаем над развитием информационных систем. Необходимо добиться того, чтобы каждый получатель социальных услуг знал, что ему положено и что он должен получить. У нас есть хорошие примеры: детские выплаты, которые были в автоматическом режиме получены родителями в период распространения коронавирусной инфекции. Аналогичным образом единовременные выплаты получили и все пенсионеры в этом месяце. При этом никому не пришлось ни заявлять о получении выплат в государственные службы, ни собирать кучу документов».

Почему площадкой для проведения форума стала Москва, пояснила Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко: «У Москвы за последние годы появился уникальный, успешный опыт инновационного решения самых разных социальных задач. И те креативные, смелые подходы, которые внедряются в столице, сегодня удается эффективно переносить и в другие регионы».

Как сообщал «Байкал-Dailу», в Москве с 9 по 11 сентября в Гостином дворе проходит IV Форум социальных инноваций регионов. Всего запланировано более 50 мероприятий: дискуссии, стратегические и экспертные сессии, открытые лекции и пленарные заседания. Гости форума узнают, какие инновации внедряются в сфере в медицины, городской инфраструктуры, сельского хозяйства и не только.

Форум проходит в формате COVID-free, доступ на площадку осуществляется только при предъявлении QR-кода. Организаторами форума выступают Совет Федерации и Правительство Москвы.


форум социальная защита

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