Забайкалец едва не убил приятеля

Мужчина получил 4 года колонии



В Краснокаменске прокуратура поддержала в суде гособвинение по уголовному делу в отношении ранее судимого горожанина. Он обвинялся в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия.



20 ноября 2020 года ночью мужчина, находясь в своей квартире, нанёс ножом два удара в поясницу и грудную клетку своему знакомому. После этого потерпевший ушёл домой, где супруга вызвала ему скорую помощь.



Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.



Приговор в законную силу не вступил, сообщили в прокуратуре Забайкальского края.

