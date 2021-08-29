Забайкалец едва не убил приятеля

Мужчина получил 4 года колонии
В Краснокаменске прокуратура поддержала в суде гособвинение по уголовному делу в отношении ранее судимого горожанина. Он обвинялся в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия.
20 ноября 2020 года ночью мужчина, находясь в своей квартире, нанёс ножом два удара в поясницу и грудную клетку своему знакомому. После этого потерпевший ушёл домой, где супруга вызвала ему скорую помощь.
Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил, сообщили в прокуратуре Забайкальского края.
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