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В Забайкалье скончался экс-чемпион мира по каратэ

В Забайкалье скончался экс-чемпион мира по каратэ
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта Забайкальского края
Евгений Акимов был президентом областной федерации «Сётокан-каратэ-до интернешнл»

22 августа на 72-м году жизни скончался президент Забайкальской краевой общественной организации «Федерации сётокан-каратэ-до интернешнл» Евгений Дмитриевич Акимов.

Евгений Акимов родился 1 ноября 1949 года в городе Чита. Каратист, обладатель чёрного пояса (4-й дан). Тренироваться начал с 1979 года, выезжал на семинары под руководством европейских и японских мастеров, обучался у мастера 10-го дана, основателя «SKI» Хироказу Канадзавы.

С 1994 года тренер спортивного клуба «Олимп», с 1999 года стал президентом областной федерации «Сётокан каратэ-до интернешнл». В Индонезии в 2000 году стал чемпионом мира. Участник чемпионата мира среди ветеранов в Африке в 2003 году. Чемпион международного кубка Канадзавы – Киев в 2001 году, а также экс-чемпион Европы и России среди ветеранов.

- Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края выражает искренние соболезнования родным, близким Евгения Дмитриевича, - сообщает пресс-служба ведомства.

Прощание с Евгением Дмитриевичем Акимовым состоится в четверг, 26 августа, с 13:30 до 14:00 в ритуальном зале «Некрополь», по адресу: город Чита, улица Матвеева, 64.
каратэ спорт некролог смерть

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