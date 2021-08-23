В Забайкалье скончался экс-чемпион мира по каратэ

Общество, Фото: пресс-служба минспорта Забайкальского края

Евгений Акимов был президентом областной федерации «Сётокан-каратэ-до интернешнл»



22 августа на 72-м году жизни скончался президент Забайкальской краевой общественной организации «Федерации сётокан-каратэ-до интернешнл» Евгений Дмитриевич Акимов.



Евгений Акимов родился 1 ноября 1949 года в городе Чита. Каратист, обладатель чёрного пояса (4-й дан). Тренироваться начал с 1979 года, выезжал на семинары под руководством европейских и японских мастеров, обучался у мастера 10-го дана, основателя «SKI» Хироказу Канадзавы.



С 1994 года тренер спортивного клуба «Олимп», с 1999 года стал президентом областной федерации «Сётокан каратэ-до интернешнл». В Индонезии в 2000 году стал чемпионом мира. Участник чемпионата мира среди ветеранов в Африке в 2003 году. Чемпион международного кубка Канадзавы – Киев в 2001 году, а также экс-чемпион Европы и России среди ветеранов.



- Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края выражает искренние соболезнования родным, близким Евгения Дмитриевича, - сообщает пресс-служба ведомства.



Прощание с Евгением Дмитриевичем Акимовым состоится в четверг, 26 августа, с 13:30 до 14:00 в ритуальном зале «Некрополь», по адресу: город Чита, улица Матвеева, 64.

