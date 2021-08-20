 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 августа

19 августа

Популярное

В Чите проведут командные гонки с препятствиями

В Чите проведут командные гонки с препятствиями
Общество,  Фото:pixabay.com
Участникам предстоит преодолеть 5 км через рвы, канаты, рукоходы и рампы

В Забайкальском крае 4 и 5 сентября состоятся чемпионаты «Спарта». Это командная гонка препятствий для тех, кто хочет проверить себя на стойкость и выносливость. Спортсмены пройдут около пяти километров через рвы, канаты, рукоходы, рампы и многое другое.

Соревнования проводятся в Чите на территории за мемориалом Трудовой и боевой славы (в парковой зоне за стелами).

Награждение будет проходить среди команд и отдельных участников. Команды формируются из 6 мужчин и 4 женщин. Личное первенство состоится между мужчинами и женщинами без учёта возраста участников. Об этом сообщает пресс-служба федерации бодибилдинга Забайкальского края со ссылкой на организаторов.

Возрастное ограничение 0+
спорт гонки Забайкальский край Чита

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии местами ливни
В Бурятии местами ливни
Общество, 20.08.2021
Прогнозируется ветер с порывами до 14 м/с
В Улан-Удэ откроется выставка японского художника
В Улан-Удэ откроется выставка японского художника
Общество, 19.08.2021
Посетители увидят ксилографии Або Хироси
В Чите отпразднуют День российского флага
В Чите отпразднуют День российского флага
Общество, 19.08.2021
Основные мероприятия пойдут в парке ОДОРА
В Иркутске состоится творческая акция «Граффити Дети»
В Иркутске состоится творческая акция «Граффити Дети»
Общество, 19.08.2021
Участники распишут ограждение детской клинической больницы
В Улан-Удэ пройдут соревнования по настольному теннису
В Улан-Удэ пройдут соревнования по настольному теннису
Общество, 19.08.2021
Турнир посвящён 355-летию столицы Бурятии
В Забайкалье объявлен конкурс на автобусные перевозки
В Забайкалье объявлен конкурс на автобусные перевозки
Общество, 19.08.2021
Речь идёт о семи межмуниципальных маршрутах
В Иркутской области музыканту исполнилось 90 лет
В Иркутской области музыканту исполнилось 90 лет
Общество, 19.08.2021
Юрий Дусь всю жизнь посвятил игре на музыкальных инструментах
В Бурятии реализуют проект «Долговременный уход: практика добра и заботы»
В Бурятии реализуют проект «Долговременный уход: практика добра и заботы»
Общество, 19.08.2021
Людям разных категорий оказывают поддержку на дому
В Чите проведут соревнования по парашютному спорту
В Чите проведут соревнования по парашютному спорту
Общество, 19.08.2021
Будет разыгрываться кубок Героя Советского Союза
В Иркутской области возродят Ольхонский дацан
В Иркутской области возродят Ольхонский дацан
Общество, 19.08.2021
Инициативу буддистов поддержал губернатор региона
В Улан-Удэ продолжается «Территория РОСТа»
В Улан-Удэ продолжается «Территория РОСТа»
Общество, 19.08.2021
В театре Бестужева проводится творческая лаборатория для детей и подростков
Забайкалец создал уникальный сельский музей
Забайкалец создал уникальный сельский музей
Общество, 19.08.2021
Он расположен в одном из сёл Ононского района
В Иркутской области открыли север Ольхона
В Иркутской области открыли север Ольхона
Общество, 19.08.2021
Многочасовой ливень, вызвавший размытие дорог, прекратился
В Забайкалье выплаты пострадавшим от паводков завершат до 1 сентября
В Забайкалье выплаты пострадавшим от паводков завершат до 1 сентября
Общество, 19.08.2021
Общая потребность на предоставление выплат составила около 410 миллионов рублей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^