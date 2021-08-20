Участникам предстоит преодолеть 5 км через рвы, канаты, рукоходы и рампы
В Забайкальском крае 4 и 5 сентября состоятся чемпионаты «Спарта». Это командная гонка препятствий для тех, кто хочет проверить себя на стойкость и выносливость. Спортсмены пройдут около пяти километров через рвы, канаты, рукоходы, рампы и многое другое.
Соревнования проводятся в Чите на территории за мемориалом Трудовой и боевой славы (в парковой зоне за стелами).
Награждение будет проходить среди команд и отдельных участников. Команды формируются из 6 мужчин и 4 женщин. Личное первенство состоится между мужчинами и женщинами без учёта возраста участников. Об этом сообщает пресс-служба федерации бодибилдинга Забайкальского края со ссылкой на организаторов.
Возрастное ограничение 0+
В Чите проведут командные гонки с препятствиями
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