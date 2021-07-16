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В Иркутской области расширен список получателей компенсаций

В Иркутской области расширен список получателей компенсаций
Общество,  Фото:pixabay.com
Деньги на оплату жилья и коммунальных услуг получат бывшие сельские педагоги

В законодательство Иркутской области внесли изменения, позволяющие получать компенсацию оплаты жилых помещений, отопления и освещения руководителям образовательных организаций в сельских населённых пунктах и рабочих посёлках, их заместителям, руководителям структурных подразделений и их заместителям, а также бывшим педагогам. Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Дополнительную поддержку в Иркутской области получат 226 гражданам. По информации министерства социального развития, опеки и попечительства региона, в настоящее время льготами по оплате ЖКУ пользуются 20548 педагогов. В 2021 году на финансовое обеспечение закона предусмотрено более 556 миллионов рублей из областного бюджета.

В 2020 году в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» были внесены изменения, согласно которым права и социальные гарантии на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения, распространены на руководителей образовательных организаций субъектов Российской Федерации, руководителей муниципальных образовательных организаций и их заместителей, руководителей структурных подразделений указанных образовательных организаций и их заместителей в случае их проживания и работы в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа). 30 июня 2021 года соответствующие изменения внесены и в законодательство Иркутской области.

Право на поддержку получили и бывшие педагогические работники, руководители образовательных организаций и их заместители, руководители структурных подразделений и их заместители, проживающие в сельской местности, получающие страховую пенсию по старости (инвалидности), если общий стаж их работы в сельской местности в соответствующих должностях, составляет не менее десяти лет и ко дню прекращения трудовой деятельности в качестве таких работников они пользовались аналогичными мерами социальной поддержки в соответствии с законодательством. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
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