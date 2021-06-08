Согласно экологическому рейтингу, ситуация в республике лучше, чем в соседних регионах
В экологическом рейтинге, подготовленном общероссийской общественной организации «Зелёный патруль», по итогам весны Бурятия заняла 69 место среди 85 регионов России. Впрочем, по итогам зимы республика также находилась на этой позиции.
Соседние регионы Иркутская область и Забайкальский край заняли 85 (последнее в рейтинге) и 82 места соответственно. Здесь надо отметить, что Иркутская область осталась на том же месте по сравнению с «зимним» рейтингом, а Забайкалье опустилось на одну строчку – с 81 на 82.
В десятке лидеров «Национального экологического рейтинга регионов» находятся: Тамбовская область, Белгородская область, Республика Алтай; Курская область, Алтайский край, Москва; Чувашская Республика; Калужская область; Чукотский АО и Санкт-Петербург.
Аутсайдерами рейтинга являются: Московская область, Хабаровский край, Республика Саха (Якутия), Приморский край, Свердловская область, Челябинская область, Забайкальский край, Красноярский край, Омская область и Иркутская область.
Бурятия оказалась внизу экологического рейтинга
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