Известный иркутский хирург приедет к маленькому пациенту в Улан-Удэ

В Улан-Удэ вновь приедет детский хирург из Иркутска Юрий Козлов. О чём он сообщил на своей странице в соцсети. В столице Бурятии врача ждёт малыш, которому всего четыре недели, малыш нуждается в операции.
- У него редкая аномалия - практически отсутствует пищевод. Говоря простым языком, два его отрезка прерываются, не соединяясь. Совсем недавно пациентам с атрезией типа А не могли провести нормальную реконструкцию с сохранением собственного пищевода. Мы нашли другой путь. Позволяем органу «дозреть». За эти четыре недели жизни его части растут, устремляясь друг к другу. И это поможет соединить их, не используя ничего инородного. Согласитесь, лучше, чем задумано природой, ничего работать не будет, - написал Юрий Козлов.
Врач прибудет в Бурятию в воскресенье. Для операции он приготовил специальные инструменты и увеличительные очки, которые берёт с собой. Юрий Козлов выразил надежду, что сможет помочь маленькому пациенту с очень сложной атрезией пищевода.
«Пожелайте нам удачи», - заключил Юрий Козлов.
Как сообщал «Байкал-Daily», в марте Юрий Козлов проводил похожую операцию для малыша с атрезией пищевода. Хирург откликнулся на просьбу о помощи главного врача детской республиканской клинической больницы Анатолия Дмитриева и немедленно выехал в Улан-Удэ. Операция на пищеводе, проведённая на вторые сутки жизни ребёнка, прошла успешно.
В январе Юрий Козлов также приезжал в Улан-Удэ, за один день он провёл сразу пять операций.
Справка:
Юрий Козлов - руководитель Центра хирургии и реанимации новорожденных Ивано-Матренинской детской клинической больницы (Иркутск), профессор Иркутского медицинского университета, член Российской, Европейской, Тихоокеанской ассоциаций детских хирургов, Международной педиатрической эндохирургической ассоциации, почётный гражданин Иркутской области.
В том числе Козлов делает сложнейшие операции новорождённым детям, в том числе недоношенным. Спасает даже нерождённых детей, проводя внутриутробные операции.
Проводит уникальные операции через мельчайшие разрезы, используя оборудование, которой порой бывает 3 миллиметра в диаметре. Благодаря этому реабилитация пациентов проходит очень быстро.
- У него редкая аномалия - практически отсутствует пищевод. Говоря простым языком, два его отрезка прерываются, не соединяясь. Совсем недавно пациентам с атрезией типа А не могли провести нормальную реконструкцию с сохранением собственного пищевода. Мы нашли другой путь. Позволяем органу «дозреть». За эти четыре недели жизни его части растут, устремляясь друг к другу. И это поможет соединить их, не используя ничего инородного. Согласитесь, лучше, чем задумано природой, ничего работать не будет, - написал Юрий Козлов.
Врач прибудет в Бурятию в воскресенье. Для операции он приготовил специальные инструменты и увеличительные очки, которые берёт с собой. Юрий Козлов выразил надежду, что сможет помочь маленькому пациенту с очень сложной атрезией пищевода.
«Пожелайте нам удачи», - заключил Юрий Козлов.
Как сообщал «Байкал-Daily», в марте Юрий Козлов проводил похожую операцию для малыша с атрезией пищевода. Хирург откликнулся на просьбу о помощи главного врача детской республиканской клинической больницы Анатолия Дмитриева и немедленно выехал в Улан-Удэ. Операция на пищеводе, проведённая на вторые сутки жизни ребёнка, прошла успешно.
В январе Юрий Козлов также приезжал в Улан-Удэ, за один день он провёл сразу пять операций.
Справка:
Юрий Козлов - руководитель Центра хирургии и реанимации новорожденных Ивано-Матренинской детской клинической больницы (Иркутск), профессор Иркутского медицинского университета, член Российской, Европейской, Тихоокеанской ассоциаций детских хирургов, Международной педиатрической эндохирургической ассоциации, почётный гражданин Иркутской области.
В том числе Козлов делает сложнейшие операции новорождённым детям, в том числе недоношенным. Спасает даже нерождённых детей, проводя внутриутробные операции.
Проводит уникальные операции через мельчайшие разрезы, используя оборудование, которой порой бывает 3 миллиметра в диаметре. Благодаря этому реабилитация пациентов проходит очень быстро.