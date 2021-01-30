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В Бурятию прибыл известный детский хирург Юрий Козлов

В Бурятию прибыл известный детский хирург Юрий Козлов
Общество,  Фото:Детская республиканская клиническая больница
Накануне он провёл четыре сложные операции по врожденной патологии детей

29 января известный в России и в мире детский хирург, доктор медицинских наук, профессор Юрий Козлов прибыл с рабочим визитом в Детскую республиканскую клиническую больницу для обмена опытом, проведения семинара и мастер-класса врачам больницы.

В начале рабочего дня состоялась встреча с министром здравоохранения Бурятии Евгенией Лудуповой. А в течение дня именитый врач провёл четыре сложные операции по врожденной патологии детей.

Хирург прооперировал 3 малышей в возрасте до года и мальчика 11-ти лет.

- Ещё один ребёнок поступил из родильного дома с аномалией желудочно-кишечного тракта, которому для спасения жизни требовалась экстренная операция. Профессор без промедления согласился оперировать и этого маленького пациента. Все операции прошли успешно, - сообщили в больнице.

Хирурги внимательно наблюдали за мастером в операционном зале и благодаря онлайн-демонстрации видеоконференции.

Справка: 

Юрий Андреевич Козлов - руководитель Центра хирургии и реанимации новорожденных Ивано-Матренинской детской клинической больницы (Иркутск), профессор Иркутского медицинского университета, член Российской, Европейской, Тихоокеанской ассоциаций детских хирургов, Международной педиатрической эндохирургической ассоциации, почетный гражданин Приангарья.

Проводит уникальные операции через мельчайшие разрезы, используя эндоскопическое оборудование. Благодаря этому реабилитация пациентов проходит очень быстро.
медицинская помощь хирургия
 
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