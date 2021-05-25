В Чите появилась стела – символ борьбы со СПИДом

Под ней установлен почтовый ящик, где люди смогут оставлять истории или переживания, связанные со ВИЧ



В Чите на территории центра профилактики и борьбы со СПИД краевой клинической инфекционной больницы 26 мая в 10:00 состоится торжественная церемония открытия стелы - символа борьбы со смертельно опасными заболеваниями ВИЧ/СПИД.



- Стела изготовлена из металла в форме ленты, общепринятого в мире символа противодействия эпидемии СПИД. Внизу размещена табличка с QR-кодом, позволяющим с помощью смартфона перейти на официальную страницу социальной сети Инстаграм краевой клинической инфекционной больницы, где собрана разнообразная информация о ВИЧ-инфекции и её профилактике, – рассказал главный врач краевой инфекционной больницы Сергей Юрчук.



Кроме того, под лентой установлен почтовый ящик, где люди смогут оставлять письма о личных историях или переживаниях, связанных со СПИДом. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Забайкальского края.



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