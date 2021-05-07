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В Улан-Удэ росгвардейцы провели «Парад у дома ветерана»

В Улан-Удэ росгвардейцы провели «Парад у дома ветерана»
Общество,  Фото:Росгвардия Бурятии
Росгвардейцы исполнили песни военных лет

В преддверии Дня Победы личный состав управления Росгвардии по Бурятии поздравил ветеранов службы – тружеников тыла Великой Отечественной войны патриотической акцией «Парад у дома ветерана».

Росгвардейцы прошли парадным расчётом под окнами тружеников тыла Великой Отечественной войны Долгормы Намдановны Жамьяновой и Лилии Петровны Григорьевой, а также спели песни военных лет, в том числе легендарные «День Победы» и «Журавли».

Командование территориального Управления торжественно вручило героиням поздравительные открытки и ценные подарки.

- День Победы является символом доблести, чести, отваги и подлинного героизма нашего народа. Мы выражаем вам слова безграничной благодарности за ваши стойкость и мужество. От всей души желаем вам мирного неба, крепкого здоровья, благополучия, - поздравил ветеранов полковник Василий Лосев.

По всей стране ко Дню Победы росгвардейцы поздравляют такими уличными концертами ветеранов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, чтобы великий праздник Победы они встретили в добром здравии и хорошем настроении.



В годы войны Лилия Петровна на уроках труда шила кисеты и отправляла солдатам на фронт, вкладывая внутрь записки с добрыми пожеланиями, а также махорку из табака, который выращивала её мама. После войны и получения образования прапорщик Лилия Петровна Григорьева многие годы служила контролёром в войсковой части внутренних войск города Ангарска.

Долгорма Намдановна Жамьянова, после того как отец ушёл на фронт, с матерью работала на ферме, жила на полевом стане, помогала распахивать землю и ухаживать за скотом, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.







Росгвардия
 
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