В Улан-Удэ росгвардейцы провели «Парад у дома ветерана»

















В преддверии Дня Победы личный состав управления Росгвардии по Бурятии поздравил ветеранов службы – тружеников тыла Великой Отечественной войны патриотической акцией «Парад у дома ветерана».Росгвардейцы прошли парадным расчётом под окнами тружеников тыла Великой Отечественной войны Долгормы Намдановны Жамьяновой и Лилии Петровны Григорьевой, а также спели песни военных лет, в том числе легендарные «День Победы» и «Журавли».Командование территориального Управления торжественно вручило героиням поздравительные открытки и ценные подарки.- День Победы является символом доблести, чести, отваги и подлинного героизма нашего народа. Мы выражаем вам слова безграничной благодарности за ваши стойкость и мужество. От всей души желаем вам мирного неба, крепкого здоровья, благополучия, - поздравил ветеранов полковник Василий Лосев.По всей стране ко Дню Победы росгвардейцы поздравляют такими уличными концертами ветеранов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, чтобы великий праздник Победы они встретили в добром здравии и хорошем настроении.В годы войны Лилия Петровна на уроках труда шила кисеты и отправляла солдатам на фронт, вкладывая внутрь записки с добрыми пожеланиями, а также махорку из табака, который выращивала её мама. После войны и получения образования прапорщик Лилия Петровна Григорьева многие годы служила контролёром в войсковой части внутренних войск города Ангарска.Долгорма Намдановна Жамьянова, после того как отец ушёл на фронт, с матерью работала на ферме, жила на полевом стане, помогала распахивать землю и ухаживать за скотом, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.