В Бурятии заболело коронавирусом ещё 26 человек

Заболеваемость продолжает держаться на стабильном уровне



По информации управления Роспотребнадзора по Бурятии на 8:00 часов 4 мая зарегистрировано 37277 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-19. 54% (19874) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.



За минувшие сутки выявили 26 новых больных коронавирусом. Из них 18 человек обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Круг контактных лиц составляет 866 человек. Дезинфекция в домашних очагах и по месту работы проведена на общей площади более 186 га. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается.



Всего выздоровели от COVID-19 – 35984 человек, в том числе за сутки – 24.



В стационарах республики получают лечение 285 пациентов с коронавирусом, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 166. В отделениях реанимации находится 48 пациентов (из них старше 65 лет – 24), на ИВЛ – 21 пациент (из них старше 65 – 9), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 13.



В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 373 койки: занято – 285, свободно – 80 коек. Занятость коечного фонда составляет 76,4%.



Амбулаторное лечение проходят 152 пациентов с COVID-19.



Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 856 человек, в том числе за сутки - 2.

