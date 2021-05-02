Заболеваемость держится на стабильном уровне
По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии на утро 2 мая общее число случаев заражения COVID-19 достигло 37 224. Из них 54% (19 841) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.
За сутки коронавирус в Бурятии выявили у 26 человек. Из них 18 пациентов обследовали из-за признаков ОРВИ и пневмонии, у остальных анализы взяли как у контактных лиц и при профилактических обследованиях (многие организации за свой счёт тестируют сотрудников).
Заболеваемость остаётся на одном уровне. Для сравнения, накануне выявили 26 новых заражённых, за день до этого также 26, до этого +28, +27, +26, +27, +29, +28 и т.д.
За всё время от коронавируса выздоровели 35 950 пациентов, или 96%. Накануне вылечились 38 человек.
За сутки умерли ещё трое больных. Всего же с начала пандемии в Бурятии скончались 852 человека.
В стационарах республики на данный момент получают лечение 287 пациентов с коронавирусной инфекцией, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 162. В отделениях реанимации находится 47 пациентов (из них старше 65 лет – 24), на ИВЛ 20 пациентов (из них старше 65-ти – 11).
В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 374 койки, из них свободно 87 коек. Занятость коечного фонда составляет 76 %.
Амбулаторное лечение проходят 135 пациентов с COVID-19.
Круг контактных лиц составляет 813 человек.
Как сообщал «Байкал-Daily», главный санврач Бурятии Сергей Ханхареев призвал провести майские праздники за городом и как можно реже посещать места массового скопления людей. Сегодняшнюю ситуацию с коронавирусом он назвал «стабильной, но ещё достаточно хрупкой».
За сутки в Бурятии 26 человек заразились коронавирусом
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Женская борьба начала развиваться в Бурятии в 1990 году
Проект обсудили губернатор и министр науки и высшего образования
Финалисты из Бурятии представили проекты о Байкале и Тункинском нацпарке
Династия педагогов Дымбрыловых поставила удивительное достижение
В Улан-Удэ ожидается дождь
Мария Ермолина стала участницей проекта от Esquire
Заявки принимаются до 7 мая
Участники стартовали из четырёх точек города. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Водитель скрылся с места происшествия
Предлагаем взглянуть на апрельскую подборку фотографий Сергея Тарасенко
Мероприятия пройдут онлайн
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Детям также раздали памятки
Режим предусматривает ряд запретов
Велопробег собрал 355 участников