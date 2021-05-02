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За сутки в Бурятии 26 человек заразились коронавирусом

За сутки в Бурятии 26 человек заразились коронавирусом
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Заболеваемость держится на стабильном уровне

По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии на утро 2 мая общее число случаев заражения COVID-19 достигло 37 224. Из них 54% (19 841) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.

За сутки коронавирус в Бурятии выявили у 26 человек. Из них 18 пациентов обследовали из-за признаков ОРВИ и пневмонии, у остальных анализы взяли как у контактных лиц и при профилактических обследованиях (многие организации за свой счёт тестируют сотрудников).

Заболеваемость остаётся на одном уровне. Для сравнения, накануне выявили 26 новых заражённых, за день до этого также 26, до этого +28, +27, +26, +27, +29, +28 и т.д.

За всё время от коронавируса выздоровели 35 950 пациентов, или 96%. Накануне вылечились 38 человек.

За сутки умерли ещё трое больных. Всего же с начала пандемии в Бурятии скончались 852 человека.

В стационарах республики на данный момент получают лечение 287 пациентов с коронавирусной инфекцией, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 162. В отделениях реанимации находится 47 пациентов (из них старше 65 лет – 24), на ИВЛ 20 пациентов (из них старше 65-ти – 11).

В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 374 койки, из них свободно 87 коек. Занятость коечного фонда составляет 76 %.

Амбулаторное лечение проходят 135 пациентов с COVID-19.

Круг контактных лиц составляет 813 человек.

Как сообщал «Байкал-Daily», главный санврач Бурятии Сергей Ханхареев призвал провести майские праздники за городом и как можно реже посещать места массового скопления людей. Сегодняшнюю ситуацию с коронавирусом он назвал «стабильной, но ещё достаточно хрупкой».

коронавирус профилактика
 
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