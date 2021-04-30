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Главный санврач Бурятии призвал провести праздники за городом

Главный санврач Бурятии призвал провести праздники за городом
Власть, 
Руководитель управления Роспотребнадзора назвал ситуацию с коронавирусом «достаточно хрупкой»

Руководитель управления Роспотребнадзора по Бурятии – главный санитарный врач Сергей Ханхареев обратился к жителям Бурятии в преддверие затяжных майских выходных.

- В нашей республике, как и в стране, эпидситуация по COVID-19 на сегодняшний день стабильная. И во многом это благодаря действующим ограничениям. Но ситуация ещё достаточно хрупкая. Мы ни в коем случае не должны допустить её ухудшения и соответственно ужесточения ограничений. Думаю, что никто этого не желает, - подчеркнул Сергей Ханхареев.

В праздничные выходные он призвал как можно реже бывать в местах массового скопления людей, а ещё лучше – уехать на дачи.

- Впереди у нас майские праздники. Чтобы сохранить нашу хорошую тенденцию к дальнейшему снижению, я настоятельно прошу в период праздников не расслабляться и соблюдать все меры профилактики: обязательно носить маски, соблюдать дистанцию, ограничивать свои контакты. Я рекомендую как можно реже бывать в местах массового скопления людей, а больше времени проводить с семьей на свежем воздухе, за городом, - обратился к жителям главный санврач Бурятии.

Сергей Ханхареев отметил, что «от нас с вами зависит очень многое».

- От того, как мы проведем эти десять дней, как мы будем соблюдать все меры профилактики, зависит в первую очередь безопасность и здоровье наших земляков, - подчеркнул он.


Как сообщал «Байкал-Daily», длительные майские выходные – с 1 по 10 мая – были введены в стране как раз в рамках борьбы с коронавирусом. Власти сочли, что лучше, если граждане будут сидеть эти дни на дачах, чем толпами курсировать туда и обратно, развозя инфекцию. При этом зарплату работникам работодатели обязаны сохранить.
коронавирус профилактика Роспотребнадзор
 
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