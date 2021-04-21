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В Иркутске состоялось первенство по армейскому рукопашному бою

В Иркутске состоялось первенство по армейскому рукопашному бою
Общество,  Фото:Иркутская федерация АРБ
В соревнованиях участвовали дети 7-13 лет и юноши 14-17 лет

С 17 по 18 апреля в Иркутске прошло первенство Иркутского кадетского корпуса имени Павла Скороходова по армейскому рукопашному бою. Второй год соревнования являются открытыми, в них принимают участие спортсмены военно-спортивных клубов федерации армейского рукопашного боя.

В этом году турнир состоялся в физкультурно-оздоровительном комплексе «Юбилейный», где собрались не только спортсмены Иркутской области, но и участники соревнований с других регионов Сибири. Участие в соревнованиях приняли 333 бойца из 14 клубов.

Как сообщает Иркутская федерация армейского рукопашного боя, в ходе двух дней борьбы, в командном первенстве среди детей 7-13 лет победителями стали:
Первое место – ВСК «Патриот» (г. Тулун);
Второе место - ВСК «Дмитрий Донской» (г. Иркутск);
Третье место - ВСК «Георгий Победоносец» (г. Иркутск).

В командном первенстве среди юношей 14-17 лет победителями стали:
Первое место – Иркутский кадетский корпус имени Павла Скороходова;
Второе место – ВСК «Георгий Победоносец» (г. Иркутск);
Третье место – ВСК «Патриот» (г. Тулун).

По информации министерства по молодёжной политике региона, в командном зачёте регионов первое место заняла Иркутская область, на втором месте – Кемеровская область, на третьем – спортсмены Красноярского края.

Впереди у ребят первенство Сибирского федерального округа в Омске и первенство Иркутской области, которое пройдёт в конце мая в Иркутске.
Иркутская область спорт армейский рукопашный бой первенство
 
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