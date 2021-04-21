В Иркутске состоялось первенство по армейскому рукопашному бою

Общество, Фото: Иркутская федерация АРБ

В соревнованиях участвовали дети 7-13 лет и юноши 14-17 лет



С 17 по 18 апреля в Иркутске прошло первенство Иркутского кадетского корпуса имени Павла Скороходова по армейскому рукопашному бою. Второй год соревнования являются открытыми, в них принимают участие спортсмены военно-спортивных клубов федерации армейского рукопашного боя.



В этом году турнир состоялся в физкультурно-оздоровительном комплексе «Юбилейный», где собрались не только спортсмены Иркутской области, но и участники соревнований с других регионов Сибири. Участие в соревнованиях приняли 333 бойца из 14 клубов.



Как сообщает Иркутская федерация армейского рукопашного боя, в ходе двух дней борьбы, в командном первенстве среди детей 7-13 лет победителями стали:

Первое место – ВСК «Патриот» (г. Тулун);

Второе место - ВСК «Дмитрий Донской» (г. Иркутск);

Третье место - ВСК «Георгий Победоносец» (г. Иркутск).



В командном первенстве среди юношей 14-17 лет победителями стали:

Первое место – Иркутский кадетский корпус имени Павла Скороходова;

Второе место – ВСК «Георгий Победоносец» (г. Иркутск);

Третье место – ВСК «Патриот» (г. Тулун).



По информации министерства по молодёжной политике региона, в командном зачёте регионов первое место заняла Иркутская область, на втором месте – Кемеровская область, на третьем – спортсмены Красноярского края.



Впереди у ребят первенство Сибирского федерального округа в Омске и первенство Иркутской области, которое пройдёт в конце мая в Иркутске.

