Поляки региона отпразднуют народный праздник «Мажанна и Зелёный Гай»
17 апреля в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы» Иркутской области состоится празднование старопольского народного праздника «Мажанна и Зелёный Гай». В празднике примут участие представители других национально-культурных центров региона.
В программе мероприятия: выступления творческих коллективов, проведение игр и конкурсов, дегустация блюд национальной польской кухни. Главным действием праздника станет обряд утопления чучела Мажанны – символа зимы. Оно изготавливается из соломы и белой натуральной ткани, украшенной разноцветными лентами.
- Обряд проводится для изгнания зимы и ускорения процесс пробуждения природы. Перед ним чучело пронесут по всем дворам, чтобы оно унесло с собой все невзгоды, зло и болезни. После обряда будет внесена еловая ветвь – Зелёный Гай, как символ весны, добра, молодости и здоровья, - сообщает пресс-служба управления губернатора и правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям.
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В Иркутской области утопят чучело Зимы
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