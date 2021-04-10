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Было — стало: Дворец пионеров

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Представляем архивные снимки фотокорреспондента Сергея Тарасенко

Дворец пионеров за Удой был построен в середине 1980-х и открылся в самый разгар Перестройки, когда вдруг стало модно быть каким-нибудь рэкетиром, а вовсе не пионером.

— Всего один раз в 2008-м я успел запечатлеть это здание со старой мозаикой. Очень жалею, что не снял картинки пионерской жизни поближе. Через некоторое время мозаика была сбита со стен дворца и заменена на новую, без идеологий. В интернете весьма скудные сведения об этом акте. Пишут, что старая мозаика стала осыпаться. На фото действительно видны обрушенные участки. Но тогда эти как бы ремонтные работы были больше похожи на планомерное уничтожение памятников советской эпохи. Так, например, исчезли космонавты на ПВЗ, разрушен кинотеатр «Дружба», сосланы на задворки БАМовцы. Всё логично, ведь победители всегда в первую очередь уничтожают любые упоминания о поверженном враге. А победил условный Мальчиш-Плохиш (кто это? — спросят современные дети). Какие тут могут быть пионеры? — размышляет Сергей Тарасенко.

В наши дни территория вокруг Городского дворца детского и юношеского творчества меняется на глазах. «Небоскрёбы», супермаркеты и рестораны — всё как в светлом капиталистическом будущем. «И только железобетонный серпо-молот всё на том же месте, и даже покрашен! Чем не место для маёвок и комсомольских собраний? Прекрасный привет из 1960-х. История», - заключил Сергей Тарасенко.

Смотрите также:
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Было — стало: Фонтан и мемориал у ДК ЛВРЗ

Было — стало: вторая жизнь старых конников с Оперного


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