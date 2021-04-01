Житель Бурятии проведёт 3,5 года в колонии за оскорблении судьи

Мужчина оскорбил судью во время оглашения приговора



Верховный суд Бурятии проверил законность приговора Хоринского районного суда по уголовному делу в отношении жителя села Хоринск, оскорбившего судью.



В январе 2020 года районный суд рассматривал уголовное дело по обвинению сельчанина в покушении на совершение квартирной кражи. Во время оглашения назначенного срока наказания мужчина оскорбил судью и пригрозил ему физическим воздействием.



Суд по совокупности преступлений назначил виновному 3 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.



Суд апелляционной инстанции доводы апелляционной жалобы осуждённого оставил без удовлетворения, а приговор – без изменения, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

