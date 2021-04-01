Мужчина оскорбил судью во время оглашения приговора
Верховный суд Бурятии проверил законность приговора Хоринского районного суда по уголовному делу в отношении жителя села Хоринск, оскорбившего судью.
В январе 2020 года районный суд рассматривал уголовное дело по обвинению сельчанина в покушении на совершение квартирной кражи. Во время оглашения назначенного срока наказания мужчина оскорбил судью и пригрозил ему физическим воздействием.
Суд по совокупности преступлений назначил виновному 3 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Суд апелляционной инстанции доводы апелляционной жалобы осуждённого оставил без удовлетворения, а приговор – без изменения, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Житель Бурятии проведёт 3,5 года в колонии за оскорблении судьи
Общество, Фото:
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