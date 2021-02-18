В Бурятии установили прожиточные минимумы на 2021 год

Общество, Фото: пресс-служба минэкономики РБ

Для трудоспособного населения его размер составил 13298 рублей



16 февраля вступило в силу постановление правительства Бурятии №49 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Бурятия на 2021 год».



Согласно документу прожиточный минимум в республике устанавливается в целом на 2021 год и составит на душу населения 12810 рублей, а для трудоспособного населения – 13298 рублей. Прожиточный минимум для пенсионеров установлен в размере 10372 рубля, а для детей сумма равна 13441 рубль.



По сравнению с прожиточным минимумом на душу населения в Российской Федерации на 2021 год (11653 рублей) величина в Бурятии выше на 10%.



С настоящего времени согласно изменениям в законодательстве прожиточный минимум устанавливается в целом на год. Начиная с 2022 года величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения будет приниматься на следующий год до 15 сентября текущего года, сообщает пресс-служба минэкономики РБ.

