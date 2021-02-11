В Бурятии сохранится по-зимнему тёплая погода

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В Улан-Удэ днём -8 градусов



По данным Бурятского гидрометцентра, 11 февраля по республике облачно с прояснением, местами небольшой снег, ночью по Прибайкалью, южным и центральным районам, днём по северным районам до умеренного. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 15-18 м/с, позёмка и слабые метели.



Температура ночью -11,-16, местами -21,-26, днём -8,-13, местами -15,-20.



В Улан-Удэ небольшой снег. Ветер северо-западный 7-12 м/с, позёмка. Температура ночью -11,-13, днём -8,-10.

