 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 февраля

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В Бурятии сохранится по-зимнему тёплая погода

В Бурятии сохранится по-зимнему тёплая погода
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В Улан-Удэ днём -8 градусов

По данным Бурятского гидрометцентра, 11 февраля по республике облачно с прояснением, местами небольшой снег, ночью по Прибайкалью, южным и центральным районам, днём по северным районам до умеренного. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 15-18 м/с, позёмка и слабые метели.

Температура ночью -11,-16, местами -21,-26, днём -8,-13, местами -15,-20.

В Улан-Удэ небольшой снег. Ветер северо-западный 7-12 м/с, позёмка. Температура ночью -11,-13, днём -8,-10.
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