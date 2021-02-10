Темпы заболевания продолжают снижаться
По информации управления Роспотребнадзора на утро 10 февраля в Бурятии зарегистрировано 31 869 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-19.
За сутки выявили 103 новых больных. Днём ранее суточный прирост составил 110 больных, в понедельник +131.
54% (16 879) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Из 103 новых случаев COVID-19: 83 человека - обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.
Круг контактных лиц составляет 2210 человек.
Всего выздоровели от COVID-19 – 29 324 человек, за сутки выписали 138 пациентов. Дополнительно снято с наблюдения 73 пациента.
В стационарах получают лечение 894 пациента с коронавирусной инфекцией, с том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 623. В отделениях реанимации находится 75 пациентов (из них старше 65 лет – 47), на ИВЛ 34 пациента (из них старше 65 – 23), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 17.
Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1452 койки, занято – 894, свободно – 558 коек. Занятость коечного фонда составляет 61,6%.
Амбулаторное лечение проходят 966 пациентов с COVID-19, наблюдается 302 человек.
Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 685 человек, в том числе за последние сутки скончался один больной.
Как сообщал «Байкал-Daily», Буддийская традиционная Сангха России в преддверии Сагаалгана обратилась к верующим с просьбой остаться дома.
В Бурятии за сутки выявили 103 больных COVID-19
Общество, Фото:
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