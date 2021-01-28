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В Улан-Удэ установили ещё одну камеру фиксации скорости

В Улан-Удэ установили ещё одну камеру фиксации скорости
Общество,  Фото:УГИБДД по Бурятии
За год камеры выявляют сотни тысяч нарушений

В Улан-Удэ на участке дороги по улице Радикальцева, 1 установили новую камеру, фиксирующую нарушение скоростного режима.

В УГИБДД по Бурятии призвали водителей соблюдать правила дорожного движения.

В прошлом году камеры Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений на дорогах Бурятии выявили свыше 300 тысяч нарушений. Всего в республике установлено 178 камер. Список камер и места их установки можно узнать на сайте ГИБДД.РФ.
камеры фиксации ГИБДД
 
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