За год камеры выявляют сотни тысяч нарушений
В Улан-Удэ на участке дороги по улице Радикальцева, 1 установили новую камеру, фиксирующую нарушение скоростного режима.
В УГИБДД по Бурятии призвали водителей соблюдать правила дорожного движения.
В прошлом году камеры Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений на дорогах Бурятии выявили свыше 300 тысяч нарушений. Всего в республике установлено 178 камер. Список камер и места их установки можно узнать на сайте ГИБДД.РФ.
В Улан-Удэ установили ещё одну камеру фиксации скорости
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