В Улан-Удэ установили ещё одну камеру фиксации скорости

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

За год камеры выявляют сотни тысяч нарушений



В Улан-Удэ на участке дороги по улице Радикальцева, 1 установили новую камеру, фиксирующую нарушение скоростного режима.



В УГИБДД по Бурятии призвали водителей соблюдать правила дорожного движения.



В прошлом году камеры Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений на дорогах Бурятии выявили свыше 300 тысяч нарушений. Всего в республике установлено 178 камер. Список камер и места их установки можно узнать на сайте ГИБДД.РФ.

