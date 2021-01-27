Забайкальский фестиваль оценит лидер «Калинового моста»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Заявки на участие принимают до 31 марта



Межрегиональный молодёжный фестиваль-конкурс культурного наследия «Даурия» стартует в Забайкальском крае с 1 февраля. Участники будут состязаться по четырём номинациям: традиционное исполнительство «Культура моего народа», сценическое народное исполнительство «Традиция и современность», фольклорная хореография «Народная пляска» и декоративно-прикладное творчество «Традиционные ремёсла».



Кроме того, конкурсантов ждут полезные мастер-классы от заслуженных деятелей культуры и искусства. Это мероприятие пройдёт онлайн на официальном сайте фестиваля.



- Фестиваль организован в два тура. Вначале конкурсанты проходят первый отборочный этап, который состоится в онлайн-формате. Для этого мы создали официальный сайт проекта, на котором будут отражаться все мероприятия фестиваля. Жюри будет оценивать видео наших участников и определит победителей. Во втором конкурсном туре состязание продолжится, где отметят лучших из лучших. Этот этап станет финальным и пройдёт очно на главной площади Читы, - отметили в краевом училище культуры.



География участников международного фестиваля не ограничена. Организаторы приглашают конкурсантов не только из Забайкалья, но и других регионов страны, а также стран ближнего зарубежья. Принять участие в проекте могут учащиеся детских музыкальных школ и школ искусств, студенты образовательных организаций среднего образования России, в том числе училищ культуры, музыкальных училищ и колледжей. Конкурсантами могут стать преподаватели, концертмейстеры, а также профессиональные и самодеятельные исполнители, воспитанники центров дополнительного образования, мастера декоративно-прикладного творчества.



Членами жюри станут известные деятели культуры и искусства Забайкалья и других регионов. В качестве почётного гостя приглашен российский музыкант, композитор, создатель и лидер группы «Калинов мост» Дмитрий Ревякин, который войдёт в состав жюри двух туров проекта. Кроме того, известный музыкант стал автором гимна фестиваля-конкурса «Даурия».



Мероприятия фестиваля продлятся до 16 мая и завершатся гала-концертом победителей.



Подать заявку и стать участником межрегионального молодёжного фестиваля- конкурса культурного наследия «Даурия» можно на официальном сайте проекта. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.



Возрастное ограничение 6+

