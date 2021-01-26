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В Бурятии наградили лучших студентов

В Бурятии наградили лучших студентов
Общество,  Фото:пресс-служба минобрнауки РБ
Были отмечены успехи в учёбе, науке, спорте, общественной и творческой деятельности, участие в жизни вуза

25 января в Бурятии состоялась торжественная церемония награждения лучших студентов. В зале совещаний правительства республики были отмечены учащиеся, внёсшие значительный вклад в развитие своих вузов в 2020 году.

Церемония награждения началась с чествования лучших из лучших, которым были вручены благодарственные письма и памятные подарки. Лучшими стали:
- Алексеева Анастасия, студентка 5 курса медицинского института Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова;
- Сангадиева Алена, студентка 4 курса агрономического факультета Бурятской государственной сельскохозяйственной академии имени В.Р.Филиппова»;
- Вдовина Анна, студентка 4 курса факультета музыкального и хореографического искусства Восточно-Сибирского государственного института культуры;
- Арбатская Александр, студентка 1 курса института пищевой инженерии и биотехнологии Восточно-Сибирского государственного университета технологий управления»;
- Марков Данила, студент 3 курса факультета инфокоммуникационных технологий и экономики Бурятского института инфокоммуникаций (филиала) Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики.

Также, отметили учащихся, принявших участие в Дальневосточной окружной олимпиаде «Правовой Олимп-2020». Диплом и сертификаты получили:
- Чукреева Алёна, ученица 11 класса гимназии № 59 Улан-Удэ;
- Дашкина Алина, студентка 3 курса Байкальского колледж туризма и сервиса;
- Лыгденова Аяна, студентка 3 курса Бурятской государственной сельскохозяйственной академии им. В.Р. Филиппова»;
- Думнова Ксения, ученица 10 класса Тарбагатайской СОШ;
- Ханхатова Алтана, студентка 4 курса Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления.

В ответном слове студенты поздравили всех с Днём российского студенчества, сообщает пресс-служба минобрнауки РБ.
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