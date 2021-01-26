В Бурятии наградили лучших студентов

Общество, Фото: пресс-служба минобрнауки РБ

Были отмечены успехи в учёбе, науке, спорте, общественной и творческой деятельности, участие в жизни вуза



25 января в Бурятии состоялась торжественная церемония награждения лучших студентов. В зале совещаний правительства республики были отмечены учащиеся, внёсшие значительный вклад в развитие своих вузов в 2020 году.



Церемония награждения началась с чествования лучших из лучших, которым были вручены благодарственные письма и памятные подарки. Лучшими стали:

- Алексеева Анастасия, студентка 5 курса медицинского института Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова;

- Сангадиева Алена, студентка 4 курса агрономического факультета Бурятской государственной сельскохозяйственной академии имени В.Р.Филиппова»;

- Вдовина Анна, студентка 4 курса факультета музыкального и хореографического искусства Восточно-Сибирского государственного института культуры;

- Арбатская Александр, студентка 1 курса института пищевой инженерии и биотехнологии Восточно-Сибирского государственного университета технологий управления»;

- Марков Данила, студент 3 курса факультета инфокоммуникационных технологий и экономики Бурятского института инфокоммуникаций (филиала) Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики.



Также, отметили учащихся, принявших участие в Дальневосточной окружной олимпиаде «Правовой Олимп-2020». Диплом и сертификаты получили:

- Чукреева Алёна, ученица 11 класса гимназии № 59 Улан-Удэ;

- Дашкина Алина, студентка 3 курса Байкальского колледж туризма и сервиса;

- Лыгденова Аяна, студентка 3 курса Бурятской государственной сельскохозяйственной академии им. В.Р. Филиппова»;

- Думнова Ксения, ученица 10 класса Тарбагатайской СОШ;

- Ханхатова Алтана, студентка 4 курса Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления.



В ответном слове студенты поздравили всех с Днём российского студенчества, сообщает пресс-служба минобрнауки РБ.

